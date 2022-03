Camila Cabello mit Album-Premiere auf TikTok

Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards in New Yorek.

Los Angeles. Sängerin Camila Cabello spielt zur Feier ihres neuen Albums "Familia" ein virtuelles Konzert auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Auf der Plattform werde das komplette Album am 7. April zum ersten Mal zu hören und als Performance zu sehen sein, kündigte die 25-Jährige am Montag in den sozialen Medien an. "Ich freue mich so darauf es euch zu zeigen", schrieb Cabello auf Twitter. Am 8. April, einen Tag nach dem virtuellen Konzert, soll "Familia" dann erscheinen.

Der Livestream "Familia: Welcome to the Family" sei "eine fantastische Reise durch die Gedanken der Künstlerin, mit wechselnden Sets und Kostümen, die die Musik ergänzen", teilte TikTok mit. Für die visuellen Effekte werde XR-Technologie genutzt, die für jeden Song eine "fesselnde virtuelle Welt" erschaffe. Nach der Premiere werde es drei weitere Ausstrahlungen geben, eine am 8. und zwei am 9. April.

Die in Havanna auf Kuba geborene Musikerin Cabello war Mitglied der Girlband Fifth Harmony und landete 2017 mit einem Song über ihre Geburtsstadt in vielen Ländern auf Platz eins. In Deutschland ist sie vor allem bekannt für ihr Liebes-Duett "Señorita" mit dem Kanadier Shawn Mendes aus dem Jahr 2019, das in Deutschland Sommerhit des Jahres wurde. Die beiden waren ein Paar, im Herbst 2021 gaben Cabello und Mendes ihre Trennung bekannt.

