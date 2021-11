Abba bleibt weiter top

Baden-Baden. Die schwedische Pop-Band Abba hat bei ihrem Comeback in Deutschland einen Rekordstart hingelegt und bleibt auch in der zweiten Woche nach der Albumveröffentlichung auf Platz eins. Die Platte "Voyage" lasse anderen Alben keine Chance, teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

Höchster Neueinsteiger ist Michael Patrick Kelly ("B.O.A.T.S") auf Platz zwei. Soundtüftler Schiller, der sich für "Epic" mit einem 40-köpfigen Orchester zusammentat, steigt neu auf Rang drei ein.

Platz vier geht an das neue Weihnachtsalbum der Punkrocker Broilers ("Santa Claus") und Platz fünf an Unheilig ("Lichterland - Best Of").

Helene Fischer fiel mit ihrem "Rausch" von Platz zwei auf Rang sechs.

In die Single-Charts kehren derweil - alle Jahre wieder - die zwei erfolgreichsten Weihnachtspopsongs zurück: Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" (Rang 58) und "Last Christmas" von Wham! (65).

Neue Nummer eins bei den Top 100 der Singles ist der Kraftklub-Sänger Kummer, der mit Giant-Rooks-Frontmann Fred Rabe das Lied "Der letzte Song (Alles wird gut)" aufgenommen hat. Dahinter stehen wie in der Vorwoche Ed Sheeran ("Shivers"), Elton John & Dua Lipa ("Cold Heart") sowie Glass Animals ("Heat Waves"). DJ, Produzent und Songwriter Acraze feat. Cherish schnellte von Rang 20 auf Platz fünf hoch ("Do It To It").

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Nummer eins der Vorwoche - Katja Krasavice & Leony mit "Raindrops" - stürzte auf Platz 43 ab.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-66356/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Musik