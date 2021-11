Ed Sheeran verdrängt Helene Fischer vom Album-Thron

Baden-Baden. Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran hat mit seinem neuen Album Schlagerstar Helene Fischer von der Spitze der deutschen Charts verdrängt.

"Seine dritte Nummer-eins-Platte bereitet Helene Fischers Sieges-"Rausch" vorerst ein Ende", teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

"Rausch", so heißt Fischers aktuelles Studioalbum, folgt mit Platz zwei gleich auf Sheerans Album, das er wieder mit einem mathematischen Zeichen benannt hat: "=", im Englischen ausgesprochen als "equals".

Platz drei der deutschen Albumcharts geht an den Gitarristen Joe Bonamassa mit "Time Clocks". Die norddeutsche Band Santiano bleibt Vierter mit "Wenn die Kälte kommt". Rapper Rin beschließt die Top Five mit seinem Album "Kleinstadt".

In den Single-Charts setzt sich laut GfK Entertainment das Rapperinnen-Duo Shirin David & Kitty Kat mit "Be A Hoe/Break A Hoe" gegen Ed Sheerans "Shivers" durch. Der Brite ist mit "Bad Habits" auf Rang fünf gleich zweimal in den Top Five vertreten. Die Plätze drei und vier gehen diese Woche an "Paris Freestyle" des Rappers Pashanim und an das Duett "Cold Heart" von Elton John & Dua Lipa.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-883372/2

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Musik