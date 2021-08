Mysteriöse Ankündigung von Abba - Gerüchteküche brodelt

Will die legendäre Schweden-Band nun doch wieder von sich hören lassen? Und wenn ja, wie? Im Netz wird derweil viel spekuliert.

Die schwedische Popgruppe Abba bei einem Auftritt in der deutschen Fernsehshow "Am laufenden Band".

Stockholm (dpa) – Die legendäre schwedische Popgruppe Abba hält für ihre Fans möglicherweise eine Überraschung parat. Auf Twitter tauchte am Donnerstag plötzlich ein Tweet namens ABBAVoyage auf, der auf eine gleichnamige Webseite verweist.

Dort steht: Das Warten ist fast vorbei, das Datum: 02.09.21 und die Aufforderung, sich zu registrieren. Die PR Agentur ZAP PR bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit der Seite. Weitere Einzelheiten wollte sie aber nicht mitteilen.

In der Fangemeinde wird nun wild spekuliert, welche Überraschung Abba parat haben könnte. Eine neue Tour? Ein neuer Song? Oder gar ein neues Album? Im Kommentarfeld der Twitterseite meldeten sich schnell zahlreiche Fans zu Wort.

Das Quartett, Agnetha Fältskog, Anna-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson, hatte bereits 2018 neue Musik eingespielt, die bislang nicht veröffentlicht wurde. Anfang des Jahres hatte Björn Ulvaeus angekündigt, dass die Songs noch in diesem Jahr publiziert würden.

Abba gehört zu den weltweit erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Nach riesigen Erfolgen mit Hits wie "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All" hatte die schwedische Popband ihre gemeinsame Karriere Ende 1982 beendet.

