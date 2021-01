Take That-Star

Take That-Star Gary Barlow wird 50 - "Genug ist niemals genug"

Mit Take That eroberte der Sänger und Songwriter Gary Barlow in den 90er Jahren die Herzen von Millionen Teenies und stürmte die Charts. Als Solokünstler erlebte er ein Karrieretief. Heute ist er allein und mit der reformierten Boygroup erfolgreich.