Spotify Streaming-Rekord für Tones and I mit "Dance Monkey"

Tones and I hat bei Spotify die Zwei-Milliarden-Marke geknackt.

Es ist noch gar nicht lange her, da war Toni Watson noch als Straßenmusikerin unterwegs. Als Tones and I spielt sie jetzt in einer Liga mit Ed Sheeran und Post Malone.