Archiv-Aufnahmen Neue Songs, alter Sound: "Bag Of Trix" von Roxette

Sie waren das perfekte Team: Marie Fredriksson und Per Gessle.

Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson starb im Dezember 2019 an Krebs. Ein Jahr später ist sie nun in fast 50 unveröffentlichten oder verschollenen Aufnahmen zu hören. Eines bleibt in der neuen Sammlung unverwechselbar.