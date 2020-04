London. Der Rockmusiker Peter Frampton hat wegen der Corona-Pandemie seine Abschiedstour in Europa, darunter vier Konzerte in Deutschland, abgesagt. Das gab seine Kommunikationsagentur am Mittwoch - Framptons 70. Geburtstag - bekannt.

Der Gitarrenvirtuose wollte im Rahmen der "Peter Frampton, Finale: The Farewell Tour 2020" endgültig Abschied von seinen europäischen Fans nehmen, da er an einer unheilbaren Muskelerkrankung leidet. "Ich könnte nicht enttäuschter sein" erklärte der Weltstar. "Ich entschuldige mich bei allen."

Anfang Juni waren vier Konzerte in München, Berlin, Frankfurt und Stuttgart geplant. Kartenbesitzer sollten sich für eine Rückerstattung an ihre Verkaufsstelle wenden, teilte Frampton mit. Wegen der Corona-Pandemie sind alle Großveranstaltungen in Deutschland bis Ende August verboten.

Ob Peter Frampton seine Abschiedstour nachholen kann, ist noch unklar. Bei dem Rockstar ("Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way") wurde 2015 die seltene Muskelentzündung Einschlusskörpermyositis diagnostiziert, die zwar nicht tödlich ist, sich aber auch nicht aufhalten lässt.

"Am Ende werde ich einfach meine Finger nicht mehr bewegen können. Und das ist das Schlimme" sagte der Musiker kürzlich der Deutschen Presse-Agentur.