Los Angeles. Der US-Rocksänger und Songwriter Jon Bon Jovi (58, "Livin’ on a Prayer") hat einen Song über die Coronavirus-Krise geschrieben. Er werde das Lied in der kommenden Woche bei einem Benefizkonzert erstmals vorstellen, teilte der Musiker in der "Howard Stern"-Radioshow mit.

Der Song soll auch auf seinem nächsten Album mit dem Titel "Bon Jovi: 2020" erscheinen, das ursprünglich Mitte Mai herauskommen sollte. Die Veröffentlichung würde sich nun allerdings verzögern, sagte der als John Francis Bongiovi Jr. im US-Bundesstaat New Jersey geborene Bon Jovi, ohne einen neuen Termin zu nennen.

Bei der Benefiz-Aktion "Jersey 4 Jersey" sollen am 22. April neben Bon Jovi Künstler wie Bruce Springsteen, Tony Bennett, Chris Rock, Halsey, Charlie Puth, Danny DeVito und Whoopi Goldberg jeweils von Zuhause mitwirken. Der Spendenerlös geht an Hilfsorganisation zur Versorgung Bedürftiger in der Corona-Krise. Der US-Bundesstaat New Jersey, ein Nachbarstaat von New York, ist von der Pandemie ebenfalls schwer betroffen.

"Bon Jovi: 2020" wird das 15. Studioalbum der US-Rockband Bon Jovi sein, die seit ihrer Gründung im Jahr 1983 über 100 Millionen Tonträger verkauft haben soll.