Brücken in die Hansestadt

Brücken in die Hansestadt Rolling Stones erinnern an ein Bremen-Konzert von 1998

Wenn Mick Jagger und Co. anrücken, muss vieles auf den Kopf gestellt werden. So war es auch vor 21 Jahren in Bremen. Nun ehren die britischen Rockgötter die Hansestadt auf ihre Weise.