Sticker On My Suitcase

Sticker On My Suitcase DJ Alle Farben: Reisen ist sein Ding

Mit seinen Alben "Synesthesia - I Think In Colours" von 2014 und "Music Is My Best Friend" von 2016 enterte der Berliner DJ Alle Farben die Top 20. Frans Zimmers neue Platte hat nun vom Cover über den Albumtitel bis zu den Songs ein gemeinsames Thema.