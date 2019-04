The Band Lehrstunde mit Boygroup: Ein Musical rund um Take That

Take That gibt es jetzt auch in Deutschland als Musical.

Take That war für viele Leute die einzig wahre Boyband, noch bevor die Backstreet Boys und durch Teeniezimmer dudelten. Ein Musical erzählt nun von ihren Fans - und dem Moment, in dem man abgleicht, was aus den eigenen Jugendträumen geworden ist.