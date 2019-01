"Anton aus Tirol" DJ Ötzi will es nochmal wissen

Als "Anton aus Tirol" ist DJ Ötzi gestartet. Den Ohrwurm hat wohl fast jeder Skifahrer schon mal mitgegrölt. Der 47-jährige Gerry Friedle will - je älter er wird - auch den Skeptikern zeigen, was sonst noch in ihm steckt.