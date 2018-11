Jubiläum Metallica: 30 Jahre "...And Justice For All"

Vor 30 Jahren veröffentlichen Metallica ihr viertes Studio-Album ...And Justice For All. Mit dem Werk gelingt der erfolgreichsten Metalband der Welt endgültig der Vorstoß in den Mainstream. Zum Jubiläum gibt es eine Neuauflage. Vor allem die Deluxe-Box hat es in sich.