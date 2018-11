Christoph Sell und Jan "Monchi" Gorkow von der Band Feine Sahne Fischfilet treten nun in der Alten Brauerei in Dessau auf.

Nachdem die Stiftung Bauhaus das ZDF-Konzert von Feine Sahne Fischfilet abgelehnt hat, wird der Auftritt am 1. Dezember auf 3Sat gezeigt. Das Konzert selbst soll am 6. November in der Alten Brauerei in Dessau stattfinden.