Punkrock-Legende Hart und zart: 40 Jahre "Road to Ruin" von den Ramones

"Road to Ruin" ist das vierte Album der Ramones. Marky ersetzte Tommy Ramone am Schlagzeug. Die Platte enthielt etwas mehr Pop-Appeal und Melodie. Der kommerzielle Durchbruch blieb der New Yorker Punkrock-Legende jedoch verwehrt.