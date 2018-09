"Funky Groove" Disco-Fieber in Havanna

Wie klingt Kuba? Viele Deutsche denken zuerst an die Songs von Buena Vista Social Club. In dem Inselstaat selbst läuft im Radio aber meist Reggae. Das Projekt "Funky Groove" um einen Deutschen lässt in Kuba nun Funk und Disco neu aufleben - Schlaghose inklusive.