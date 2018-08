Das Cover von "Roger Nichols & The Small Circle Of Friends". Foto: dpa

Vor 50 Jahren erschien ein Album, das sich mit den Meisterwerken von Burt Bacharach oder The Beach Boys messen konnte. Doch "Roger Nichols & The Small Circle Of Friends" erreichte solchen Ruhm letztlich nie. Nun kommt es als liebevolles Re-Issue neu auf den Markt.