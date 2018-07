Paul McCartney umkurvt auf Tournee Deutschland

Wien. Der Ex-Beatle Paul McCartney gibt sein einziges Konzert im deutschsprachigen Raum während seiner nächsten Tour in Österreich. Der 76-Jährige gastiert laut seiner Homepage bei der "Freshen Up"-Tour am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle.

Insgesamt sind für die Tour neun Konzerte geplant, in Europa wird die Pop-Ikone zudem in Krakau, Liverpool, Glasgow und London auf der Bühne stehen.

Am 7. September erscheint McCartneys neues Album "Egypt Station". Der zweite noch lebende Beatle, Schlagzeuger Ringo Starr, geht im September auch auf Tour, gibt dabei aber nur Konzerte in den USA.

