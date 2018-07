Der Nachlass des Musikers kommt teilweise unter den Hammer. Neben einer Reisebibel in der Ausgabe der Zeugen Jehovas sollen auch einige seiner Outfits an den Meistbietenden verkauft werden.

Auktion Bibel von Prince wird in den USA versteigert

Dallas. Rund zwei Jahre nach dem Tod von Prince wird eine Bibel des US-Musikers in den USA versteigert. Die Reisebibel in der Ausgabe der Zeugen Jehovas hatte Prince geschenkt bekommen und sie dann häufig auf Tournee mitgenommen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am Donnerstag mit.

Die in schwarzes Leder eingebundene Schrift, die ein früherer Bodyguard des Musikers aufgehoben hatte, könnte bei der für den 21. Juli angesetzten Auktion nach Schätzung des Auktionshauses rund 7000 Dollar (etwa 6000 Euro) einbringen.

Zudem werden mehrere Outfits des für seinen schrillen Stil bekannten Musikers und sein Exemplar des Albums "Purple Rain" versteigert. Das Album hatte ihn 1984 weltweit bekannt gemacht.

Der 1958 als Prince Roger Nelson geborene Musiker war im April 2016 in seinem Anwesen Paisley Park nahe Minneapolis an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben.

