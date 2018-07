Gorillaz-Sänger fällt von der Bühne

Das hätte böse ausgehen können: Del The Funky Homosapien ist bei einem Auftritt mit den Gorillaz von der Bühne gefallen. Via Twitter hat sich der Musiker jetzt aus dem Krankenhaus gemeldet.

Roskilde. Es passierte beim letzten Song auf der großen Bühne: Beim Abschluss des Roskilde-Festivals in Dänemark ist ein Sänger der britischen Popband Gorillaz von der hohen Bühne gefallen.

Der Rapper mit Künstlernamen Del The Funky Homosapien musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Band brach das Konzert in der Nacht zum Sonntag vorzeitig ab. Auf Twitter gab der Musiker jetzt Entwarnung: "Es geht mir gut, aber ich werde noch ein bisschen im Krankenhaus bleiben."

Beim Roskilde-Festival hatten rund 100.000 Besucher und 30.000 freiwillige Helfer vier Tage lang durchgefeiert. Der Auftritt von Rapper Eminem am Mittwoch war nach Veranstalterangaben mit mehr als 100.000 Zuschauern das größte Konzert in der Geschichte des Roskilde-Festivals. Am Donnerstagabend stand Bruno Mars auf der berühmten Orange Stage, am Freitag begeisterte Nick Cave die Massen.

( dpa )

