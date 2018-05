Alice Cooper in action.

Auf der Bühne abliefern Alice Cooper fühlt sich mit 70 in Bestform

Mainz. Der 70 Jahre alte Schockrocker Alice Cooper ist nach eigenen Angaben so fit wie nie.

"Ich war nie in einer besseren Form in meinem ganzen Leben", sagte der US-Musiker in einem Interview der Wochenendausgabe der Tageszeitungen der VRM ("Allgemeine Zeitung Mainz", "Darmstädter Echo", "Wiesbadener Kurier").

"Es war mein Glaube, der mein Leben durchgeschüttelt hat. Ich gehe nicht in Strip-Clubs, betrüge meine Frau nicht, lasse den ganzen Rock-Star-Kram weg - und liefere immer noch jeden Abend auf der Bühne ab."

Cooper ist seit mehr als 40 Jahren verheiratet und Vater von drei Kindern. "Der Alice-Charakter hat kein Alter, hatte nie eins", sagte er weiter. "Es ist, als würde man fragen, wie alt Batman ist."

