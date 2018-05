Scott Hutchison spurlos verschwunden

Edinburgh. Der Sänger der britischen Band Frightened Rabbit, Scott Hutchison, wird vermisst. Es gebe noch immer keine Neuigkeiten von ihm, teilte die Indie-Rockgruppe ("The Winter of Mixed Drinks") am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der 36-Jährige sei in einem "labilen Zustand", sagte sein Bruder und Bandkollege Grant Hutchison. "Wir sind alle unglaublich besorgt."

Seit der Nacht zum Mittwoch fehlt von dem Sänger jede Spur. "Ich bin jetzt weg. Danke", hatte er zuvor im Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben. Zuletzt war der Musiker in seinem Hotel in South Queensferry bei Edinburgh gesehen worden.

Die Polizei wollte die Suche nach Hutchison am Donnerstag fortsetzen. Die Brüder hatten die Band vor 14 Jahren gegründet.

