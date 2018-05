Laura Veirs: US-Folk vom Feinsten

Berlin. Sie sind eine Art Dream-Team des US-Folkrock: Laura Veirs und ihr Ehemann Tucker Martine, der hoch angesagte Produzent aus Portland/Oregon, der für sie eine Qualitätsplatte nach der anderen bastelt.

Aber die fachkundigste Studiotüftelei einer Koryphäe wie Martine wäre nicht viel wert ohne gute Songs, und solche schreibt die 1973 geborene Veirs immer wieder. Auf "The Lookout" (Bella Union/Pias/Rough Trade) sind sie sogar besonders gelungen, das zehnte Soloalbum der blonden Frau mit der kristallklaren, an Suzanne Vega erinnernden Stimme gehört wohl zu ihren besten.

Veirs widmet ihre neuen Lieder "der Schönheit des Lebens", und sie betont, "wie wichtig es ist, aufeinander achtzugeben im Chaos des Amerikas nach der (Trump-)Wahl". Neben politischen Untertönen beschäftigt sich die Mittvierzigerin auf "The Lookout" aber auch mit der Balance eines Künstlerlebens inklusive kleiner Kinder.

Nicht nur wegen ihres viele Folkrock-Asse produzierenden Mannes, sondern als eigenständige Musikerpersönlichkeit ist Laura Veirs in der US-Szene hervorragend vernetzt. Diesmal kamen Sufjan Stevens und Jim James (My Morning Jacket) zu ihr ins Studio, um Background-Vocals beizusteuern. Außerdem spielten tolle Musiker wie Karl Blau, Eyvind Kang, Steve und Eli Moore sowie Tucker Martine selbst mit.

"The Lookout" funktionert wie eigentlich alle Veirs-Platten als geschlossenes Werk ohne offensichtliche Highlights und nerviges Füllmaterial. Als Anspieltipps sind gleichwohl das ergreifend schöne Countryrock-Stück "Seven Falls" sowie "Lightning Rod" und "When It Grows Darkest" zu empfehlen.

