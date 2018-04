Felix Jaehn startet Tour mit "I"

Hamburg. Sein von den Fans lange erwartetes Album hat Felix Jaehn vor wenigen Wochen veröffentlicht - jetzt geht der DJ und Musikproduzent damit auf Tour.

Der gebürtige Hamburger, der in Mecklenburg-Vorpommern aufwuchs, gibt das erste Konzert mit "I" am Donnerstagabend in der Hansestadt. Nach dem Auftakt in Hamburg gehören Offenbach (6.4.), München (7.4.) und Köln (8.4.) zu den weiteren Stationen.