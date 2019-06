Prestigeprojekt Humboldt Forum soll von September 2020 an öffnen

Das Humboldt Forum in Berlin.

Zehn Monate soll geschoben werden. Dann kann das Humboldt Forum in Berlin von September 2020 an in drei Etappen seine Tore öffnen. Vorher gibt es aber noch eine entscheidende Hürde für das neue Schloss.