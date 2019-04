Kunstgeschichte umschreiben Frauenkünstler in der Tate Britain

Die Skulptur "Pauline Bunny" (1997) von Sarah Lucas ist Teil der Ausstellung "Sixty Years" in der Tate Britain.

Die Tate-Galerien in Großbritannien preschen bei der Gleichstellung von Mann und Frau in der Kunst voran. In einem neuen Projekt sollen die Männer sogar vorübergehend von den Wänden verschwinden.