"Die Grablegung Christi" von Dirk van Baburen (r) und Caravaggio (Mitte) und Nicolas Tournier (l) in München.

Meisterwerke in einer Ausstellung locken Besucher an und versprechen besonderen Kunstgenuss. Doch wertvolle Schätze bei anderen Museen auszuleihen, ist kompliziert. Oft gelingt es nur mit geschickter Diplomatie, wie die Caravaggio-Ausstellung in München zeigt.