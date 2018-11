"Wer alles? Was alles?"

"Wer alles? Was alles?" Baselitz schenkt Fondation Beyeler Monumentalwerk

Der Künstler ist in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gab es eine große Retrospektive in der Schweiz. Nun will das Museum dem Künstler einen eigenen Kunstraum widmen - mit einem drei mal vier Meter großen Bild.