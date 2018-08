Die Skulptur der Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) braucht nun ein Lifting. Zentimeter um Zentimeter werden Fettschicht, denn unter dem Engel werden in der Bahnhofshalle teils Bratwürste gebraten, Vogelkot und Kondenswasserreste entfernt.

Die Schutzengel-Skulptur der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle in der Haupthalle des Züricher Bahnhofs wird nach mehr als 20 Jahren restauriert. Foto: dpa

"Nana" im Bahnhof Lifting für elf Meter hohen Schutzengel in Zürich

Zürich. Zugreisende in Zürich wandeln im Bahnhof seit vielen Jahren unter einem elf Meter hohen Schutzengel mit betont üppigen und runden Formen. Die Skulptur der Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) braucht nun ein Lifting.

In der Nacht zu Freitag wurde der 1,2-Tonnen-Engel nun umgehängt, damit die Restauratoren Christian Marty und Petra Helm besser Hand anlegen können. In vier Wochen soll die gewaltige "Nana" aus Polyester an ihren angestammten Platz zurückkehren.

Der Staub wird mehrmals im Jahr entfernt, aber dieses Mal machen sich Marty und Helm mit Handtellergroßen Spezialradierern ans Werk, wie sie am Freitag im Bahnhof berichteten. Eine Reinigung mit Wasser würde die empfindliche Acrylfarbe schädigen. Zentimeter um Zentimeter wollen sie die Fettschicht abtragen, denn unter dem Engel werden in der Bahnhofshalle teils Bratwürste gebraten. Auch Vogelkot landet auf der Skulptur, ebenso wie Kondenswasser und Bremsstaub der Züge.

Die Schönheitskur ist alle zehn, 15 Jahre fällig. Die Skulptur "L'ange protecteur" hängt seit 21 Jahren in der Bahnhofshalle. Es war ein Firmengeschenk an die Schweizer Bahnen (SBB) zum 150-jährigen Bestehen. Die französische Malerin war mit dem Schweizer Künstler Jean Tinguely verheiratet.

