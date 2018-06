Der künstlerische Leiter des Münchner Ausstellungshauses hat sein Amt zum 1. Juni niedergelegt. Als Grund gibt er gesundheitliche Gründe an.

Abschied Enwezor nicht länger Direktor im Haus der Kunst in München

München. Der künstlerische Leiter im Haus der Kunst in München, Okwui Enwezor, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Sein Vertrag sei zum 1. Juni aufgelöst worden, teilte das Kunstministerium am Montag in München mit.

"Es gibt nie den idealen Zeitpunkt für einen Abschied, aber ich trete zu einem Zeitpunkt zurück, an dem das Haus der Kunst eine künstlerische Position der Stärke erreicht hat", sagte der 54-Jährige, der 2002 die documenta 11 in Kassel leitete, 2015 dann die 56. Biennale von Venedig.

Enwezor stand seit 2011 an der Spitze des renommierten Münchner Ausstellungshauses, zuletzt gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Bernhard Spies.

