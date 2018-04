Gesamtwerk Albert Oehlen in Venedig: Erste Ausstellung in Italien

Venedig. Unter dem Titel "Cows by the Water" ist in Venedig die erste Ausstellung über Albert Oehlen in Italien zu sehen.

Die Werkschau im Palazzo Grassi zeigt etwa 85 Werke des Malers, der zu den bedeutendsten Gegenwartskünstlern Deutschlands zählt. Bis zum 6. Januar 2019 wird ein Überblick über das Gesamtwerk des 63-Jährigen gegeben, wobei vor allem Gemälde zu sehen sind.

Oehlen arbeitet seit mehr als 30 Jahren daran, die Grenzen der Malerei auszuloten. Charakteristisch für das Werk des in Krefeld geborenen Künstlers sind die expressive Pinselführung und explosive Farbigkeit.

