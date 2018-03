Max Uhlig schenkt Sachsen Lebenswerk und Domizil

Dresden. Der Dresdner Maler, Zeichner und Grafiker Max Uhlig hat mit einer Schenkung an den Freistaat Sachsen sein Lebenswerk gesichert und öffentlich zugänglich gemacht.

Der künstlerische Vorlass umfasst 15.214 Werke aller Gattungen sowie Druckstöcke von den späten 1950er Jahren bis in die Gegenwart, wie die Kulturstiftung des Landes am Mittwoch mitteilte. Sie übernimmt auch das Atelier- und Wohnhaus. Das um- und ausgebaute Fabrikgebäude am Elbhang wird unter dem Namen Max Uhlig Haus eine Internationale Künstlerresidenz.