Hamburg. „Ich hasse das Reisen. Ich hasse Flughäfen und Sicherheitskontrollen.“ Neun Jahre ist es nun her, dass Yuja Wang, damals noch am Anfang ihrer Weltkarriere, dies in einem Interview mit dem Fachmagazin „Piano News“ sagte. Doch derzeit dürfte das Thema für sie so aktuell wie nie sein.

Noch kein Monat ist es her, da wurde die gebürtige Chinesin, die schon seit 18 Jahren in den USA lebt, bei ihrer Einreise nach Kanada am Flughafen festgehalten. Auf dem Weg zu einem Recital in Vancouver musste sie sich einer einstündigen Befragung unterziehen – eine Behandlung, die sie mächtig mitnahm.

Innerlich aufgewühlt und mit rotgeweinten Augen fuhr sie zum Chan Centre for the Performing Arts, um ihr Konzert zu spielen. Den Auftritt absolvierte sie dann allerdings mit Sonnenbrille, was mancher, der nichts über die Hintergründe wusste, im Internet als „Stargehabe“ abkanzelte. Die Kommentare entwickelten schnell eine solche Dynamik, dass Yuja Wang sich schließlich veranlasst sah, per Twitter, Instagram und Facebook zu erklären, warum sie sich an diesem Abend hinter einer Sonnenbrille „versteckt“ hatte.

Pianistin Yuja Wang auf Tournee – auch in Hamburg

Aus der Distanz ein vorbeiziehendes Ärgernis, Nebenaspekt einer großen Karriere. Für Yuja Wang jedoch ein Mosaikstein im grundsätzlichen Unwohlsein, das sie mit dem internationalen Tourneegeschäft verbindet. Zwar postet sie einerseits stolz die Anzahl ihrer ausverkauften Carnegie-Hall-Konzerte pro Saison (sechs!).

Anderseits äußert sie in Interviews immer wieder, dass sie gern weniger auftreten, weniger reisen würde. Dass 14 Tage Konzertpause wegen einer leichten ­Erkrankung für sie eine Wohltat waren. Endlich den Flughafen-Hotel-Konzert-Hotel-Flughafen-Rhythmus durchbrechen, endlich Zeit für etwas anderes als für Netflix-Serien im Flieger...

Laeisz­halle: Letztes Mal gab es acht Zugaben am Flügel

Doch dass sie sich davon wirklich freimachen kann, ist eher unwahrscheinlich: Dafür ist Yuja Wang international viel zu begehrt – und zu gut. Mit dem Vorurteil, „eine dieser asiatischen Newcomerinnen“ zu sein, die lediglich technisch brillieren, hat sie längst aufgeräumt. Natürlich sind ihre Zugaben oft Spektakel, die das Publikum vor Begeisterung aus den Sitzen reißen, doch vor allem ist es die Ausdruckstiefe etwa bei Brahms, Rachmaniow oder Scrjabin, die der 33-Jährigen euphorische Rezensionen beschert hat.

Im Rahmen der ProArte-Reihe „Meisterpianisten“ kommt Yuja Wang am 13. März in die Laeisz­halle, in der sie bei ihrem letzten Auftritt sagenhafte acht Zugaben spielte. Auf dem Programm stehen diesmal Werke von Bach, Brahms, Chopin, Galuppi, Skrjabin (die Sonaten 4 und 5), Ravel und Mompou; allerdings ist noch nicht klar, in welcher Reihenfolge sie diese spielt. Das wolle die Künstlerin am Abend spontan entscheiden, so der Veranstalter.

Hamburg erwartet denkwürdigen Klavierabend

Nervös wird sie sein vor dem Gang auf die Bühne, das hat sie etwa mit der großen Martha Argerich gemein. Ein angenehmes Gefühl, sei das zwar nicht, sagt sie, aber es helfe dabei, sich am Flügel tatsächlich zu 100 Prozent zu fokussieren. Außerdem sorge die Anspannung dafür, dass sie das Hinterher, das Gefühl, es geschafft zu haben, noch mehr genieße. Fast wie ein Läufer, für den die Dusche nach dem Training der eigentliche Tageshöhepunkt ist.

In jedem Fall darf in der Laeisz­halle wieder einmal ein denkwürdiger Klavierabend erwartet werden. Einer, an dem eine Sonnenbrille hoffentlich keine Rolle spielt.

Yuja Wang Fr 13.3., 19.30, Laeiszhalle, Großer Saal (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 22,50 auch in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, und unter www.proarte.de; Infos zur Künstlerin: yujawang.com.