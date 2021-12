Wieso laufen im Atlantic eigentlich so viele schlechte Lindenberg-Doppelgänger herum? Und warum klebt Blut an der Kleidung der Göttinger Kommissarin? Fragen über Fragen im Weihnachts-„Tatort“ – Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) gerät in dem Luxushotel an der Alster selbst unter Mordverdacht und ermittelt auf eigene Faust.