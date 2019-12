Hamburg. Wenn das kein Auftakt ist. Alan Gilbert betritt kaum die Bühne, da ist der Saal schon mittendrin in dem Musical „My Fair Lady“. Es bitzelt das Schlagwerk, es schmachten die Verzögerungen, es federn die Nachschläge, seidenweich schimmert der Streicherklang, passend zur Schummerbeleuchtung. Gilbert ist in seinem Element, aber nicht nur er. Selten sieht man die Geiger des NDR Elbphilharmonie Orchesters sich so genüsslich in die Kurve legen wie bei dieser Ouvertüre.

Dreimal läuft „My Fair Lady“ über den Jahreswechsel in der Elbphilharmonie. Frederick Loewe hat George Bernard Shaws abgründige Komödie „Pygmalion“ vertont. Das Stück, uraufgeführt 1956, wurde zu einem Broadway-Allzeithit. Jeder kennt die Songs, die in der Ouvertüre schon anklingen, gipfelnd im berühmten „The Rain in Spain“ – zu deutsch „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blüh’n“. Ein Schicksalssatz. Unter der Knute des Phonetik-Professors Higgins muss ihn die Blumenverkäuferin Eliza bis zur Selbstverleugnung wiederkäuen. Auf diese Weise, glaubt Higgins, könne er ihr ihren Unterschichtsdialekt abgewöhnen und sie in die besseren Kreise einschleusen, nach dem Motto „Sprache macht Leute“. Der Herr Professor hat nämlich eine Wette laufen. Aber von der Erbarmungslosigkeit seines Menschenversuchs weiß die Ouvertüre nichts.

Aus Sprechszenen werden Schreiszenen

Was Gilbert und das Orchester an Spritzigkeit, Brillanz, Eleganz vorgelegt haben, lösen die nachfolgenden Sprechszenen nicht ein. Man könnte sie auch Schreiszenen nennen. Die Darsteller sind schwer zu verstehen. Durch die Verstärkung scheint der Klang im Raum zu kreisen und bisweilen aus einer ganz anderen Richtung zu kommen als die Sprecher. Einige sprechen auch einfach zu schnell.

Es wird berlinert im Hau-drauf-Modus – nur klingt das in erster Linie gestelzt. Wenn Eliza in der deutschen Übersetzung von Robert Gilbert aus Berlin-Friedrichshain kommt, wieso stolpert Higgins dann in Hamburg über sie? Und über ihren versoffenen Berliner Müllkutscher-Vater? Von einem so intensiven Migrationsverhalten zwischen den beiden Städten wussten wir noch gar nichts. Okay, okay, der Regisseur Michael Sturminger – er brachte im vergangenen Jahr eine sehr beschwingte „Fledermaus“ in die Elbphilharmonie – und sein Team haben ein paar lokale Bezüge bemüht: Higgins’ Freund und Wettpartner Oberst Pickering logiert im Hotel Westin gleich im Konzerthaus, 14. Stock, das Pferderennen findet in Klein Flottbek statt, Elizas Freunde tragen Pauli-Fanschals. Aber für so ein bisschen Kolorit die Kohärenz opfern, lohnt sich das? Traut Sturminger den Hamburgern nicht zu, sich über eine in Berlin angesiedelte Story zu amüsieren?

Junggeselle Higgins und der gleichbleibende Trompetenton

Michael Maertens stimmt für die Rolle des sperrigen Junggesellen Higgins einen gleichbleibenden Trompetenton an. Er spricht seinen Part in einem schwer erträglichen Modus der Dauererregung. Das mag zum Teil auch auf das Konto des Textes gehen. Higgins belegt seine Schülerin wirklich in jedem Satz mit Abfälligkeiten wie „Dreckstück“ oder „Rinnsteinpflanze“, auch wenn die Zuschauer längst kapiert haben müssten, was er von ihr hält.

Sarah Maria Sun als Eliza röhrt ihre berlinerischen Repliken, beginnend mit „Ey“, mit einem emotionalen Aufwand, der sich nicht erschließt. Warum lässt eine so schlagfertige Göre Higgins’ Unverschämtheiten nicht einfach abperlen? Warum will Eliza ausgerechnet bei jemandem, der sie auf offener Straße gedemütigt hat, Unterricht nehmen? Um derlei subkutanen Prozesse kümmert sich die Regie nicht.

Abwechslung und akustische Erleichterung bringen die Dialoge mit Pickering und der Haushälterin Mrs. Pearce. Kai Maertens und Josefin Platt nehmen sich die Freiheiten großer Schauspielkunst. Sie unterspielen, verzögern und modulieren, dass es eine Freude ist. Und Edith Clever als des Herrn Professors vornehme Frau Mama ist ohnehin eine Klasse für sich. Aber bis sie auftritt, ist der erste Teil schon fast um, und die Rezensentin geht einigermaßen ratlos in die Pause.

Nach der Pause nimmt die Sache Fahrt auf

Doch danach nimmt die Sache erstaunlicherweise Fahrt auf. Die Tonregie hat offenbar nachjustiert. Die Darstellung der Figuren fällt weniger holzschnittartig aus. Je weiter Eliza sich sprachlich, in Benehmen und Kleidung einer Dame annähert, desto glaubwürdiger wird Sarah Maria Suns Spiel – und das, obwohl die Sopranistin normalerweise auf Extremrollen aus dem fernen Reich der Neuen Musik abonniert ist. Ihre Stimme klingt an diesem Abend recht eng, das Vibrato nervös und schnell.

Die Entdeckung des Abends ist der junge Tenor Simon Bode. Aus seiner Nebenrolle als Elizas Verehrer Freddy holt er heraus, was geht, beschreibt duftige Kantilenen, beweist Gespür für den Broadway-Sound, obwohl er sich seine Opernsporen mit Mozart verdient hat. Die Schauspieler schlagen sich wacker in den Gesangsnummern, auch wenn sie dem Orchester ein paar Mal davongaloppieren. Warum Eliza auf den letzten Metern noch ihr Herz für den garstigen, empathielosen Professor entdeckt, bleibt ein Rätsel. Aber sowie Musik dabei ist, spielen solche Fragen keine Rolle mehr, wird das Ganze schlüssig, fühlbar, mitreißend.

Eins zu null für Loewe. Und für seine hochmotivierten Interpreten.