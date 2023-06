Live: Christian Thielemann dirigiert „fantastisches Meisterwerk“

Hamburg / München. Es war offenbar so etwas wie Liebe auf den ersten Blick, eine Freundschaft fürs Künstlerleben. „Als ich Anton Bruckner das erste Mal in meiner Jugend hörte, hat es mich sofort gepackt“, erzählte der Dirigent Christian Thielemann über sein Aha-Erlebnis, „ich kann mich erinnern, wie Karajan in der Berliner Philharmonie die Fünfte dirigierte und ich nach dem Konzert auf dem Parkplatz taumelte, ganz benebelt von dem Choral.“

Seitdem sind Jahrzehnte vergangen und Thielemann, inzwischen 64, hat sich immer wieder mit dem Gesamtwerk Bruckners auseinandergesetzt, der neben Wagner und Strauss, Beethoven, Bach und Brahms zu seinen Allerheiligsten gehört. „Ich habe mich Bruckner immer schon sehr nahe gefühlt. Wenn Leute sagen, Bruckner sei so langwierig, da passiere doch nichts, kann ich das nicht nachvollziehen.“

Christian Thielemann dirigiert Anton Bruckners 5. Sinfonie

Ausgerechnet diese 5. Sinfonie steht nun, als Gegenbeweis dieses Vorurteils, wieder in seinem Kalender: bei einem Konzert mit dem BR-Sinfonieorchester im Herkulessaal in München, das an diesem Freitag ab 20 Uhr auch hier bei Abendblatt.de live übertragen wird.

Obwohl der Preuße aus Berlin und die Bayern sich seit vielen Jahren kennen und schätzen, ist es für sie die erste gemeinsame Auseinandersetzung mit diesem Stück – um mehr als ein Jahr verspätet, die Corona-Pandemie zwang zu einer Verschiebung.

Thielemann: Diese 5. Sinfonie ist ein kontrapunktisches Meisterwerk

„Die ersten drei Sätze sind unproblematisch. Das ist ja fast schon eine Musik zum Mitsingen“, findet Thielemann, „aber um Himmels Willen, der letzte Satz, mit seiner Doppelfuge und all seinen kontrapunktischen Finessen! Wenn Sie das so spielen, wie es in der Partitur steht, dann ist das sowohl ein kontrapunktisches Meisterwerk, als auch eine fantastische Musik.“

Der Livestream stammt vom Bayerischen Rundfunk der Redaktion BR-Klassik. Weitere Konzerte von BR-Klassik können Sie in der ARD Mediathek unter BR-Klassik Concert einsehen.

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.