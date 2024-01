Los Angeles. Und der Oscar geht an? Bald werden wieder die Academy Awards verliehen. Die Nominierungen in den verschiedenen Kategorien stehen nun fest.

Die Oscar-Nominierungen 2024 sind bekanntgegeben worden. Ein Überblick über die wichtigen Sparten.

Bester Film

- „Oppenheimer“

- „Killers of the Flower Moon“

- „Maestro“

- „Anatomie eines Falls“

- „Past Lives“

- „The Zone of Interest“

- „Barbie“

- „Poor Things“

- „American Fiction“

- „The Holdovers“

Beste Regie

- Martin Scorsese („Killers of the Flower Moon“)

- Christopher Nolan („Oppenheimer“)

- Giorgos Lanthimos („Poor Things“)

- Jonathan Glazer („The Zone of Interest“)

- Justine Triet („Anatomie eines Falls“)

Beste Hauptdarstellerin

- Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“)

- Carey Mulligan („Maestro“)

- Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“)

- Annette Bening („Nyad“)

- Emma Stone („Poor Things“)

Bester Hauptdarsteller

- Bradley Cooper („Maestro“)

- Cillian Murphy („Oppenheimer“)

- Colman Domingo („Rustin“)

- Jeffrey Wright („American Fiction“)

- Paul Giamatti („The Holdovers“)

Beste Nebendarstellerin

- Emily Blunt („Oppenheimer“)

- Da'Vine Joy Randolph („The Holdovers“)

- Danielle Brooks („The Color Purple“)

- Jodie Foster („Nyad“)

- America Ferrera („Barbie“)

Bester Nebendarsteller

- Ryan Gosling („Barbie“)

- Robert De Niro („Killers of the Flower Moon“)

- Robert Downey Jr. („Oppenheimer“)

- Mark Ruffalo („Poor Things)

- Sterling K. Brown („American Fiction“)

Bester Internationaler Spielfilm

- Deutschland („Das Lehrerzimmer“)

- Italien („Io Capitano“)

- Großbritannien („The Zone of Interest“)

- Spanien („Die Schneegesellschaft“)

- Japan („Perfect Days“)

© dpa-infocom, dpa:240123-99-721015/5 (dpa)