Musik Konzertfilm von Beyoncé kommt am 1. Dezember ins Kino

Berlin. Nach dem Erfolg des jüngsten Konzertfilms von Taylor Swift bringt eine weitere Popikone ihre Tournee in die deutschen Kinos.

Die US-Musikerin Beyoncé veröffentlicht am 1. Dezember einen Film über ihre jüngste Konzertreihe. In den vergangenen Monaten präsentierte die 42-Jährige bei Konzerten weltweit ihr siebtes Studioalbum „Renaissance“.

Der Film „Renaissance: A Film by Beyoncé“ zeige die Reise der Welttour, die 56 Shows, 39 Städte und 12 Länder umfasst habe, schrieb die betreuende PR-Agentur. „Von den Anfängen über die Eröffnungsshow in Stockholm, Schweden, bis hin zum großen Finale in Kansas City, Missouri.“ Mehr als 2,7 Millionen Fans kamen demnach zu den Konzerten.

