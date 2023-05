Paula Beer freut sich auf Jury-Tätigkeit in Cannes

In einer Woche startet das Filmfestival in Cannes. Paula Beer freut sich schon auf die innovativen Filme in der Reihe Un Certain Regard - und auf den intensiven Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.

In der Nebensektion Un Certain Regard sitzt Paula Beer in der Jury.

Cannes. Die Schauspielerin Paula Beer hat bei den Filmfestspielen in Cannes eine besondere Aufgabe. Sie ist Teil der Jury, die in der Nebensektion Un Certain Regard über den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmt.

„Am meisten freue ich mich darauf, diese besondere Auswahl von 17 Filmen zu schauen und mit meinen Kollegen darüber zu sprechen“, sagte die 28-Jährige der dpa. „Im Gespräch mit Filmschaffenden aus zum Teil anderen Gewerken lernt man enorm viel darüber, was Film ist und wie Geschichten funktionieren.“

Das Filmfestival Cannes findet vom 16. bis 27. Mai statt. Un Certain Regard stellt innovative Filme nicht so bekannter Filmschaffender in den Mittelpunkt. Den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr der US-amerikanische Schauspieler John C. Reilly.

Was muss ein Film für Beer haben, um preiswürdig zu sein? Ein „etwas schwieriges Wort“, findet die in Mainz geborene Schauspielerin, „weil es sicher viele Filme geben wird, die in ihrer Gestaltung besonders herausragend sind, und man allen diese Anerkennung zollen möchte.“ Als Jury gehe es darum, das Gesehene zu vergleichen und anhand von Gesprächen herauszufinden, welche Leistung man noch einmal zusätzlich hervorheben möchte.

„Und was das am Ende ist, dieses preiswürdig, kann so unterschiedlich sein wie die Menschen, die die Filme geschaffen haben. Am Ende geht es vielleicht um die Aufrichtigkeit oder Hingabe, mit der etwas getan wurde, was sich für den Zuschauer dann überträgt.“

