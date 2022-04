Salma Hayek mit Channing Tatum in "Magic Mike"-Fortsetzung

Los Angeles. Der Hollywood-Star Channing Tatum (41) bekommt mit Salma Hayek (55) weibliche Verstärkung für die Fortsetzung der Stripper-Story um "Magic Mike".

Hayek, die zuletzt in "Eternals" und "House of Gucci" mitspielte, stößt zur Besetzung von "Magic Mike's Last Dance", wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten.

Hayek ersetzt die ursprünglich vorgesehene Schauspielerin Thandiwe Newton (49, "Westworld") ein, die aus familiären Gründen kurzfristig abspringen musste, wie das Studio Warner Bros. den Blättern mitteilte. Die Dreharbeiten seien gerade in Großbritannien angelaufen, hieß es.

Oscar-Preisträger Steven Soderbergh hatte 2012 die Stripper-Komödie "Magic Mike" in die Kinos gebracht. Die Fortsetzung "Magic Mike XXL" (2015) wurde von Gregory Jacobs inszeniert. Der dritte Teil um den Stripper Mike Lane (Tatum) wird wieder von Soderbergh inszeniert.

Tatum, der seine Karriere als Tänzer und Model begann, arbeitete zeitweise auch als Stripper in Florida. Nach dem Kinoerfolg schuf der US-Schauspieler unter dem Namen "Magic Mike" auch Tanzshows in Australien, London und Berlin.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-915801/3

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kino