Während der Oscar-Verleihung hat der Schauspieler Will Smith seinen Kollegen Chris Rock auf der Bühne geohrfeigt, da dieser einen Witz über Smiths Frau gemacht hatte. Was sind die Konsequenzen?

Will Smith kommen die Tränen, als er einen Oscar verliehen bekommt. Darf er die Trophäe behalten?.

Hollywood-Eklat Umfrage: Will Smith sollte Oscar behalten

Berlin. Nur eine Minderheit des deutschen Publikums ist der Meinung, dass Hollywood-Star Will Smith sein frisch verliehener Oscar nach dem Ohrfeigern-Eklat wieder aberkannt werden sollte.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov sagten 18 Prozent, dass Smith der Preis für den besten Hauptdarsteller als Konsequenz weggenommen werden sollte. Dagegen finden 62 Prozent, dass er den Preis behalten sollte. Die übrigen Befragten machten keine Angabe.

Smith hatte den Komiker Chris Rock bei der Show auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Kurz nach dem Ohrfeigen-Vorfall gewann der Schauspieler den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard". In seiner Dankesrede stellte er sich als Beschützer dar und schien den Ausfall verteidigen zu wollen.

Am Montag entschuldigte er sich via Instagram. Der Vorfall sei ihm peinlich. Die Oscar-Akademie hat am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung mitgeteilt, dass ein Disziplinarverfahren gegen den Schauspieler eingeleitet werde.

