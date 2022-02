Drei Frauen moderieren die Oscar-Gala

Geballte Frauen-Power auf der Oscar-Bühne. Bei den Academy Awards gibt es in diesem Jahr gleich drei Moderatorinnen.

Los Angeles. Gleich drei Stars werden bei der diesjährigen Oscar-Gala als Gastgeber auf der Bühne stehen - und erstmals in der Geschichte der Academy Awards sind es drei Frauen.

Die Schauspielerinnen Amy Schumer (40, "Dating Queen"), Regina Hall (51, "Girls Trip") und Wanda Sykes (57, "Bad Moms") werden am 27. März die 94. Academy Awards moderieren, wie die Filmakademie bekanntgab.

Sie hätten drei sehr dynamische und lustige Frauen gewinnen können, sagte Show-Produzent Will Packer in einer Mitteilung. Die Zuschauer könnten sich auf viele Überraschungen freuen. "Let's goooooooo!!!!!", schrieb Schumer auf Instagram. Sie freue sich darauf, mit diesen beiden "Legenden" aufzutreten.

Meistens wurden die Oscars von einem prominenten Gastgeber moderiert, doch ab 2019 fehlte erstmals seit Jahrzehnten ein "Host", der die Show lenkte. In den letzten drei Jahren gab es lediglich prominente Laudatoren, die die Gewinner verkündeten.

In der langen Oscar-Geschichte stand der Komiker Bob Hope 19 Mal als Gastgeber auf der Bühne, Billy Crystal tat es neun Mal, Steve Martin drei Mal. Auch Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, Chris Rock, Whoopi Goldberg oder John Stewart gaben früher den Ton an.

Mit zwölf Nominierungen ist der Film "The Power of the Dog" der diesjährige Oscarfavorit. Zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos "Dune" des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. Auch Filme wie "West Side Story" und "Belfast" haben mehrere Gewinnchancen.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-143256/3

