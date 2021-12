Kino Robert Pattinson und Zoë Kravitz im Trailer zu "The Batman"

Los Angeles. Mit Robert Pattinson im Fledermauskostüm und Zoë Kravitz als Catwoman in einem Trailer stimmt das Studio Warner Bros. auf "The Batman" ein.

Das gut zweiminütige Video zu dem Film wurde am Montag ins Netz gestellt und in kurzer Zeit über drei Millionen Mal angeklickt. Der Start des Films von US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") war mehrmals aufgeschoben worden. Nun soll er im März in die Kinos kommen.

In dem Trailer mit apokalyptisch anmutenden Kampfszenen und rasanten Verfolgungsjagden treten sich Pattinson als Batman und Kravitz als Catwoman gegenüber. Sie verbünden sich im Kampf gegen den mörderischen Riddler (Paul Dano). "Wenn wir nicht die Stirn bieten, dann wird es niemand tun", mahnt Catwoman. Colin Farrell wirkt in der Figur des Pinguins mit, Andy Serkis als Butler Alfred Pennyworth.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-519757/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kino