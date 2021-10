"Supernova": Alzheimer-Drama mit Colin Firth

Stanley Tucci als Tusker und Nina Marlin als Charlotte in einer Szene des Films "Supernova".

Berlin. Seit zwanzig Jahren sind der Pianist Sam (Colin Firth) und sein Freund Tusker (Stanley Tucci) ein glückliches Paar. Als bei Tusker eine frühe Demenz diagnostiziert wird, gibt Sam seine musikalische Karriere auf, um sich ganz um seinen Lebensgefährten zu kümmern.

In ihrem alten Wohnmobil unternehmen die beiden eine Reise in den idyllischen Lake District in Nordengland, um Freunde, Familie und Orte ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu besuchen.

Der britische Regisseur und Schauspieler Harry Macqueen hat ein stilles Drama über eine Liebe inszeniert, die vor einer existenziellen Krise steht. Dabei verlässt sich sein kammerspielartiger Film ganz auf die beiden versierten Hauptdarsteller Colin Firth und Stanley Tucci.

Supernova, Großbritannien 2021, 95 Min., FSK ab 12, von Harry Macqueen, mit Colin Firth, Stanley Tucci

