Die wichtigsten Preisträger von Venedig

Venedig. Die 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig sind am Samstagabend mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick:

- Goldener Löwe für den besten Film: "L'événement" von Audrey Diwan

- Großer Preis der Jury: "È stata la mano di Dio (Die Hand Gottes)" von Paolo Sorrentino

- Silberner Löwe für die beste Regie: Jane Campion für "The Power of the Dog"

- Preis für das beste Drehbuch: Maggie Gyllenhaal für "The Lost Daughter" von Maggie Gyllenhaal

- Preis für die beste Schauspielerin: Penélope Cruz für "Madres paralelas" von Pedro Almodóvar

- Preis für den besten Schauspieler: John Arcilla für "On the Job: The Missing 8" von Erik Matti

- Spezialpreis der Jury: "Il buco" von Michelangelo Frammartino

- Marcello-Mastroianni-Preis für den besten Jungdarsteller: Filippo Scotti für "È stata la mano di Dio (Die Hand Gottes)" von Paolo Sorrentino

