Detlev Buck verfilmt Thomas Manns Krull-Roman

Jannis Niewöhner (l) als Felix Krull und Joachim Król als Kuckuck in einer Szene des Films "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull".

Berlin. Wie kommt man weiter in der Gesellschaft? Wie ganz nach oben? Wie blendet man, wie täuscht man seine Umwelt? Fragen wie diese treiben die Geschichte an in Detlev Bucks Adaption von Thomas Manns Romans "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull".

In dem Zweistünder treten zahlreiche bekannte Darsteller auf: Maria Furtwängler, Jannis Niewöhner sowie Martin Wuttke. Auch Liv Lisa Fries ist mit dabei. Von Buck kennt man Regiearbeiten wie "Knallhart", "Wuff", "Bibi & Tina". Bei dieser Verfilmung des Romans von Thomas Mann hatte Buck prominente Hilfe: Das Skript entstand unter Mitwirkung des deutsch-österreichischen Schriftstellers Daniel Kehlmann ("Tyll").

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull , Deutschland 2021, 114 Min., FSK ab 12, von Detlev Buck, mit Jannis Niewöhner, David Kross, Liv Lisa Fries

© dpa-infocom, dpa:210826-99-972105/5