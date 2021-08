Erster Trailer zu "Spider-Man 3"

Der Trailer von "Spider-Man: No Way Home" zeigt New York im Chaos und viele bekannte Gesichter.

Benedict Cumberbatch als Doctor Strange (l) und Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man in einer Szene aus "Spider-Man: No Way Home".

Los Angeles. Bösewichte aus der Vergangenheit und Hochhäuser, die sich verbiegen: In dem ersten Trailer zum dritten Teil der "Spider-Man"-Reihe mit dem britischen Schauspieler Tom Holland versinkt New York City im Chaos.

Der Trailer, der am Montag veröffentlicht wurde, zeigt auch Benedict Cumberbatch als Spider-Man-Mentor Doctor Strange und Alfred Molina in seiner früheren Rolle als Bösewicht Dr. Otto Octavius.

In "Spider-Man: No Way Home" von Regisseur Jon Watts weiß die Welt, wer hinter der Superhelden-Maske steckt. Um die Enthüllung rückgängig zu machen, bittet Peter Parker seinen Mentor um Hilfe. Mit einem Zauber dreht "Doctor Strange" die Zeit zurück - und stürzt damit nicht nur "Spider-Man" in neue Gefahren. So kehrt der längst besiegte Widersacher Dr. Otto Octavius zurück. Auch andere Superschurken sollen in dem Marvel-Film wieder auftauchen.

Mehreren Berichten in US-Medien zufolge wurde der Trailer einen Tag zuvor in den sozialen Medien geleakt. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Films wurde der Leak demnach mit einem Gruß an die Fans kommentiert, die den Trailer erst am Montag zum ersten Mal sahen. Erscheinen soll "Spider-Man 3" am 17. Dezember.

Alfred Molina war 2004 in der ersten "Spider-Man"-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle als der Wissenschaftler "Doc Ock" zu sehen, der nach einem missglückten Experiment mit tödlichen Tentakeln Peter Parker alias Spider-Man das Leben schwer machte. Tom Holland spielte seit 2017 zweimal den Superhelden, zuletzt 2019 in "Spider-Man: Far From Home". In ihren Superheldenrollen als Strange und Spider-Man standen sich Holland und Cumberbatch erstmals in "Avengers: Infinity War" (2018) gegenüber.

