"The Green Knight" mit Patel und Vikander

Berlin. Die Ritter der Tafelrunde haben schon so einige Geschichten inspiriert. Nun geht es um den Neffen von König Artus: In "The Green Knight" steht Sir Gawain (Dev Patel) im Mittelpunkt.

Der junge Mann will sich vor seiner Familie - aber natürlich auch vor sich selbst - beweisen und stellt sich dafür einer großen Herausforderung. Die Hauptrolle in dem Historienabenteuer spielt Dev Patel, der durch Filme wie "Slumdog Millionär" und "Lion – Der lange Weg nach Hause" bekannt ist. An seiner Seite ist die schwedische Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander ("The Danish Girl") zu sehen.

The Green Knight, USA, Irland 2020, 130 Min., FSK ab 16, von David Lowery, mit Dev Patel, Alicia Vikander, Ralph Ineson

