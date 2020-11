Los Angeles. Die Dreharbeiten zu "Jurassic World: Dominion" sind beendet - und Sam Neill (73) hat lobende Worte für das Team.

"Es gab Tage, an denen wir dachten, wir würden es nicht schaffen", schrieb der neuseeländische Star auf Twitter. Aber sie hätten das "nahezu Unmögliche" hinbekommen. "Großartige Crew. Wunderbare Besetzung. Spitzenregisseur." Neill verlinkte dazu ein Foto, das ihn mit Regisseur Colin Trevorrow und den Co-Stars DeWanda Wise und Mamoudou Athie zeigt. Er kehrt in seiner alten Rolle als der Paläontologe Dr. Alan Grant aus Steven Spielbergs "Jurassic Park" (1993) zurück.

Trevorrow hatte sich am Wochenende in einem Tweet mit diesem Foto bei seinem Team bedankt und das Ende der Dreharbeiten verkündet. Wegen positiven Coronavirus-Tests am Set war der Dreh im Oktober zeitweise gestoppt worden. Die Pandemie hatte die Filmarbeiten im März zunächst lahmgelegt, später mussten zahlreiche Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Im dritten Teil der "Jurassic World"-Filmreihe sind Bryce Dallas Howard und Chris Pratt erneut in den Hauptrollen zu sehen. Neben Neill sind auch wieder Laura Dern und Jeff Goldblum, die Stars aus dem Originalwerk "Jurassic Park", dabei. "Jurassic World: Dominion" soll im Juni 2022 in die Kinos kommen.

